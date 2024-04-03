الأزهري يستعرض نماذج تبرز فضل "الصبر" على المُتعلم (فيديو)

عرض الدكتور أسامة الازهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو، عن فضل “ الصبر على المُتعلم"، خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، والذي يعرض طوال شهر رمضان المعظم، عبر شاشة dmc.

وأوضح مقطع فيديو مدى الصبر على المتعلم، وعلق قائلاً ، إن سيدة وجدت قط صغير أصيب بالشلل، أخذته، وتحاول من الصفر تعليمه المشي بالتدريب وصبر الأستاذ على المتعلم، ومع الصبر بدأ يأخذ طريقه ويخطوا خطواته الأولى، وحينها أثمر التعليم، فهذا هو الحب النابض في القلوب، ما جعل السيدة تصبر على مدى شهور حتى أن يتعلم كائن لا ينطق”.

ودعا مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأساتذة في المدرسة والجامعة والمُعلم في الورشة بالصبر على المتعلمين، قائلًا: "يا كل إنسان أقامه الله في مقام التعليم.. طول بالك شوية.. اصبر على المتعلم.. فلا يمكن للأستاذ أن يصبر إلا إذا ملئ قلبه بالحب للعلم والتعليم وطالب العلم".