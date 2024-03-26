الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري يشارك في حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية بدعوة  من المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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أسامة الأزهرى يشارك فى حفل إفطار المطرية (صور)

حضر الحفل رئيس الهيئة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من كبار مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة قدم فيها للهيئة ورئيسها، الشكر على الدعوة الكريمة داعيا المولى سبحانه لكل مؤسسات الوطن بالتوفيق والسداد، وداعيا لشعب مصر العظيم بالخير والرخاء والأمان.

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الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف وزير الأوقاف

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