الأزهري: المصريون أجود من قرأوا القرآن الكريم في تاريخ الأمة الإسلامية

يستكمل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، حديثه عن المدرسة المصرية وأبناء مصر الكرام في تلاوة القرآن، مؤكدًا أن المصريين تميزوا عبر التاريخ بالجمال والإبداع والتفرد في خدمة القرآن العظيم حفظًا وترتيلًا وتجويدًا وتلقين القرآن بالطبقات المختلفة، وعاشوا حالة فريدة مع القرآن الكريم.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة"، الذي يُعرَض على قناة dmc: "إن رمضان شهر القرآن الكريم والقرآن يبعث في النفوس معاني الجمال والأمان والعبودية لله والأخلاق والحضارة، ويحرك أشرف ما في نفوس العباد من السير إلى الله واحترام الإنسان وحفظ الأوطان إلى غير ذلك من معاني الجمال.

وأضاف "الأزهري"، أنه بدأ يشيع عند الأمة الإسلامية مقولة خالدة نحن أبناء مصر نحبها ونفتخر بها حينما قال الناس أن القرآن الكريم نزل في مكة المشرفة وتلي وقرأ في أرض مصر وطبع وكتب بأجمل ما يمكن بشكل الحرف في تركيا.. ويظل الفخر للمصريين بأنهم أجمل وأجود وأتقن من قرأ القرآن الكريم عبر تاريخ الأمة الإسلامية.