الجمعة 05 أبريل 2024
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توك شو

معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال محمد أبوعطية، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يواصل معبر رفح البري العمل على مدار اليوم وحتى في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، مشيرًا إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى فإن طواقم العمل الأساسية في المعبر تواصل استقبال الفلسطينيين والعمل على قضاء حوائجهم بشكل عام.

وأضاف "أبوعطية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز": إنه تأكد لدينا منذ الصباح عبور 13 مصابًا حتى هذه اللحظة إلى جانب 23 من المرافقين لديهم لتلقي العلاج داخل مستشفيات مصر، منوهًا بأن هناك 3 من الخيارات بالنسبة للمصاب الفلسطيني للعلاج داخل مصر، سواء بدخوله عبر معبر رفح بتلقيه العلاج بالقرب من المعبر في مدينة العريش في أحد مستشفياتها، أو عند الحاجة يتم سفره إلى واحد من مستشفيات القاهرة الكبرى، وهناك خيار ثالث في حالة التنسيق مع الدولة، سواء أو كانت دولة عربية أو أجنبية، يتم السفر إليها للعلاج في الخارج.

وأكد أن عدد الشاحنات التي دخلت بالأمس تجاوز الـ70 شاحنة، وحتى اللحظة من دخل بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية حوالي 30 شاحنة منذ الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن عملية دخول المساعدات بالتنسيق مع الجانب الآخر، وأيضًا مع المنظمات الإنسانية، تسير على قدمٍ وساق، في ظل توجه داعم من السلطات المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.

 

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