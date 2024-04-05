الجمعة 05 أبريل 2024
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توك شو

قصواء الخلالى: من علامات العبودية ترك التدبير لله

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أبرزت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة، القيم النبيلة التي يحملها التصوف، كما وردت في الرسالة القشيرية، مؤكدةً أن الإمام القشيري في تأصيل الأمر استعان بالكتاب والسنة في رسالته.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة، أن أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية ترك لنا بابًا كاملًا عن العبودية لله، قال فيها "ترك الاختيار فيما يبدوا من الأقدار"، كما نقل عن سهل بن عبدالله قوله: "لا يصح التعبد لأحد حتى لا يجزع من أربعة أشياء من الجوع والعُري ومن الفقر والذل".


وتابعت: "كما قال القشيري في رسالته أيضًا، إن من علامات العبودية ترك التدبير لله وحده سبحانه وتعالى"، كما نقل عن "ذي النون المصري" قوله "إن العبودية هي أن تكون عبدًا لله في كل حال، كما أنه ربك في كل حال".
 

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.

مملكة الدراويش قناة الحياة قصواء الخلالي الإمام القشيري الرسالة القشيرية العبودية لله برنامج مملكة الدراويش الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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