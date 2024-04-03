قصواء الخلالى: الأخلاق العالية فى التصوف تتجلى فى تعاليم القشيرى (فيديو)

أبرزت الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة، القيم النبيلة التي يحملها التصوف كما وردت في الرسالة القشيرية، مشيرة إلى أن هذه الأخلاق الفاضلة نبعت من عصر ذهبي ومن شخصية استثنائية وسط مجتمع من الأفراد الكرام.

وأضافت "الخلالي" أن الإمام القشيري، في رسالته، قد عرّف التصوف بأنه مسار يقوم على أسس ثلاثة رئيسية: الالتزام بالزهد والحاجة إلى الله، والتجسيد العملي للعطاء والتفضيل، والابتعاد عن الظهور والاختيار الشخصي.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.