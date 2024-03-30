السبت 30 مارس 2024
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مملكة الدراويش| قصة أسير اليهود الذي تم فك أسره بعد قراءة سورة "يس" (فيديو)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم ببرنامج مملكة الدراويش

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تجربة غريبة لابن عمه أسير اليهود في غزة.

وقال الدكتور هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان: "كنت جالسًا مع الشيخ الشعراوي، وأخبرته عن ابن عم كان معتقلًا في غزة، وكانت أسرته تعاني من ظروف صعبة، فأخبرني الدكتور محمود الخولي، جدهم وشيخ الطريقة الهاشمية، بطريقة لفك العقدة: يُعقد المنديل الذي في جيب الشيخ الحسيني سبع مرات، وعلى كل عقدة يُقرأ سورة يس سبع مرات، وفي العقدة السابعة سيفرج الله عنهم وتحل عقدة اسرهم، وبالفعل، تم تنفيذ هذه الطريقة وتم الإفراج عنهم".

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واختتم الدكتور هاشم حديثه بالقول: "التجارب الروحانية ليست مجرد خيال، بل هي مثل التجارب المادية، والجانب الروحاني يحمل في طياته مجالات لا تقل أهمية عن الجانب المادي".

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