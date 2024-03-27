على جمعة لـ"مملكة الدراويش": الصلاة تمنع الفرد من الفحشاء والمنكر (فيديو)

شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الالتزام بالفرائض الدينية، وعلى رأسها الصلاة، يُعد مؤشرًا على القبول لدى الله تعالى، بغض النظر عن انتماء الفرد لأي طريقة صوفية.

وأوضح "جمعة"، خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصلاة تُعتبر معيارًا للقبول في عين الله، مُشيرًا إلى أن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي تُلزم أتباعها بأداء خمس صلوات يوميًا مع الركوع والسجود، وأكد أن الصلاة تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، وأن كل مسلم مُطالب بأدائها.

وناقش "جمعة" الحديث الذي يُشير إلى أن الصلاة يجب أن تمنع الفرد من الفحشاء والمنكر، مُعتبرًا إياه حديثًا ضعيفًا في صياغته الحالية، لأن الصلاة مرتبطة بالثواب وليست مقتصرة على الفريضة فحسب.