تعريف التوحيد الذي قدمه الإمام القشيري؟.. "الخلالي" تجيب

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي جانبًا من الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم القشيري الشافعي.

وفي تعريف التوحيد، أكدت الخلالي خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن علم الإنسان يقتصر على الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس في السموات العلي ولا في الأرضين سواه.

وأضافت الخلالي خلال البرنامج أن التصوف يمتلك قواعدًا وأصولًا، وأنه يُصف بأنه حسنٌ عندما يتبع سلوكيات تقرب بها إلى الله بطرق حديثة.

برنامج مملكة الدراويش

تسلط حلقات برنامج مملكة الدراويش الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتستضيف كبار رموز وعلماء الفكر الإسلامي من مختلف محافظات الجمهورية.

وفي إطار تلك الحلقات، يشارك المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تُعرض وثائقيات عن مساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وتُسلط الضوء على مواجهة التطرف الديني والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.