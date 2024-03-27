الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة يستعرض مسار الروحانية والعقلانية فى "مملكة الدراويش" (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

ألقى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الضوء على أهمية الذكر والفكر كمكونين أساسيين للطريق إلى الله، مؤكدًا على تأصيلهما في النصوص الدينية والممارسة الإسلامية.

وأوضح جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانغماس في الذكر والتأمل يؤدي إلى ما يُعرف بالإشراقات، وهي حالة من الوضوح الذهني والنقاء الروحي، وشبّه كثرة الذكر، رغم أنها قد تجفف الفم، بدم الشهيد عند الله، حيث تعتبر أشد رطوبة وأطيب من رائحة المسك، كخلوف فم الصائم.

وأضاف مفتي الديار السابق أن البصيرة تتحرك بالذكر والفكر، وفقًا للأوامر الإلهية، ما يمكّن الإنسان من رؤية الحقائق التي تعلمه كيفية التأدب مع الله، وأشار إلى أن هذا الفتح الروحي يرتقي بالإنسان إلى مستويات أعلى من الأدب والطهارة في مسيرته نحو الله، ويعلمه الأدب مع نفسه ومع الخلق.

علي جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" على أهمية الذكر والفكر في السير إلى الله (فيديو)

مواعيد وقنوات عرض برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

برنامج مملكة الدراويش

وفي سياق متصل، تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش"، الذي يهدف إلى إبراز الفكر الإسلامي المعتدل والصوفية الروحانية في مصر، وتتبع تطورها عبر العصور، وتأكيد الاعتدال الديني المصري التقليدي، ومواجهة التطرف والهجمات على الوسطية من جانب التيارات المتطرفة.

على جمعة مفتي الديار المصرية برنامج مملكة الدراويش مملكة الدراويش قصواء الخلالي الصائم الشهيد المتحدة الصوفية

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