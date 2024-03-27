على جمعة يستعرض مسار الروحانية والعقلانية فى "مملكة الدراويش" (فيديو)

ألقى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الضوء على أهمية الذكر والفكر كمكونين أساسيين للطريق إلى الله، مؤكدًا على تأصيلهما في النصوص الدينية والممارسة الإسلامية.

وأوضح جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانغماس في الذكر والتأمل يؤدي إلى ما يُعرف بالإشراقات، وهي حالة من الوضوح الذهني والنقاء الروحي، وشبّه كثرة الذكر، رغم أنها قد تجفف الفم، بدم الشهيد عند الله، حيث تعتبر أشد رطوبة وأطيب من رائحة المسك، كخلوف فم الصائم.

وأضاف مفتي الديار السابق أن البصيرة تتحرك بالذكر والفكر، وفقًا للأوامر الإلهية، ما يمكّن الإنسان من رؤية الحقائق التي تعلمه كيفية التأدب مع الله، وأشار إلى أن هذا الفتح الروحي يرتقي بالإنسان إلى مستويات أعلى من الأدب والطهارة في مسيرته نحو الله، ويعلمه الأدب مع نفسه ومع الخلق.

برنامج مملكة الدراويش

وفي سياق متصل، تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش"، الذي يهدف إلى إبراز الفكر الإسلامي المعتدل والصوفية الروحانية في مصر، وتتبع تطورها عبر العصور، وتأكيد الاعتدال الديني المصري التقليدي، ومواجهة التطرف والهجمات على الوسطية من جانب التيارات المتطرفة.