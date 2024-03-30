"مملكة الدراويش" يعرض تقريرًا وثائقيًا عن مسجد السيدة فاطمة النبوية: تراث

قدمت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "مملكة الدراويش" تقريرًا وثائقيًا عن مسجد السيدة فاطمة النبوية، ابنة الإمام الحسين رضي الله عنه، والذي يعد من أهم مساجد آل البيت الكرام في مصر.

ويقع المسجد في حارة النبوية بالقاهرة القديمة، ويتميز بوجود ضريح السيدة فاطمة النبوية، الذي يتميز بقبته المرتفعة والمقصورة المصنوعة من النحاس الأصفر.

برنامج "مملكة الدراويش"

برنامج "مملكة الدراويش" يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، مع التركيز على التطورات التاريخية ومواجهة التطرف الديني. يستضيف البرنامج كبار رموز وعلماء الفكر الإسلامي من مختلف محافظات مصر، ويعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.

كما يتضمن البرنامج مشاركة للمنشدين والمبتهلين والمداحين الذين يرتلون أناشيد المدح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى وثائقيات تستعرض مساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، إلى جانب أشهر الأضرحة والمقامات.