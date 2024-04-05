قصواء الخلالي عبر مملكة الدراويش: مصر بها ما يقرب من 80 طريقة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه في طريق جديد نسلكه سويًا إلى الله تعالى ونتقرب فيه إلى الله ولا نبتغي إلا وجهه، سيكون لنا الكثير من التساؤلات عن الطرق الصوفية، ماذا في الطرق الصوفية، ولماذا نحتاج إلى أن يكون لدينا عدد من الطرق الصوفية.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة، أنه يقال إن في مصر ما يقرب من 80 طريقة فما أصل الطرق وما حقيقة كل طريقة، وكذلك الكثير من التساؤلات والرغبة في الاستيضاحات حول حقيقة الطرق ما لها وما عليا، وإذا كان النهج القويم يتجه إلى طريق الله عبر التصوف فما لنا في الطرق وماذا نرغب من شيخ كل طريقة.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.