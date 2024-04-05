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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26..  ياسين الغول يحاول الاتصال بزوجته عايدة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 26

يشهد مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 26 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مشوقة، حيث قال مصطفى ضرغام عايدة محتاجة لك وأنت محتاج لها وتحبون بعضكم جدًا.

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 26

في مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 26 امتثل ياسين الغول لنصيحة مصطفى، واتصل بعايدة ضرغام زوجته، ولكنه وجد هاتفها مغلقا، فقرر أن يظل مع مصطفى لحين فتح هاتفها.
 

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مسلسل "صيد العقارب" موعد عرض الحلقة 26

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل "صيد العقارب" موعد عرض الحلقة 26، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي".

قصة مسلسل "صيد العقارب"

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها؛ لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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