مسلسل محارب الحلقة 26.. الرداد أمام زاهر من سينتصر في جلسة المحكمة؟

انتهت الحلقة السادسة والعشرين بجلسة المحكمة لقضية قتل والده الفنان حسن الرداد "محارب" باتهام رامي نجل الفنان ماجد المصري "العزازي"

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 26

ليترافع الفنان أحمد زاهر "المحامي حسام الجيوشي" عن رامي نجل العزازي بأنه يطالب بتبرأته من قضية قتل والده محارب لأنه لم يرتكب أي خطأ يتسبب في الحادث.

وأوضح الجيوشي في مرافعته القضائية بأن والدة محارب هي من أصابها عدم التركيز واختلاط مشاعرها بين الحزن والفرح والذي جعلها لا تلتفت للسيارة.

وأكمل أن حالة سيارة المجني عليه جيدة وتسير في مسارها وسرعتها الطبيعية غير أنه لا يوجد الفيديو الموثق للحادث.

واصل الجيوشي، غير أن بعد الحادثة طالب ابن القتيلة من عائلة العزازي مبلغ تعويضي كبير جدا وبعد الرفض قام بقتل والده ومحاميه انتقاما لوالدته، لذلك اطالب ببراءة موكلي وتطبيق أقصى العقوبة على محارب الهارب.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 26

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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