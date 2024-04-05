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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

زادت سخونة الأحداث في مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 26 بعد مشاركة حزلقوم في مسابقة من سيربح النصف مليون جنيه بمساعدة الكبير وهجرس ومربوحة والعترة، وذلك في سبيل إنقاذ عمدة المزاريطة من فقد العمودية.

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 26

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8 مفارقات كوميدية ساخرة خلال مشاركة حزلقوم في مسابقة من سيربح النصف مليون مع المذيع عمرو رمزى، ونجاحه في الوصول إلى السؤال الأخير بعد محاولات مستمرة من الكبير لمساعدته بالغش من خلال الإشارة والتصفيق.

الكبير اوي 8 

كما ارتفعت سخونة احداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي 8 بعد وصول حزلقوم إلى السؤال الأخير بقيمة جائزة 500 ألف جنيه وهو وحيد بعد طرد الكبير اوي وهجرس ومربوحة والعترة من الاستوديو للغش ومساعدة حزلقوم،  ليفوز حزلقوم بعد إجابة السؤال الأخير عن زلزال 1992 لينقذ اخيه من فقدان منصب عمدة المزاريطة، قائلا للكبير إنه عرف النتيجة عن طريق حادى بادى.

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 27

الكبير اوي 

بعد النجاح الكبير لمسسل الكبير اوي 8 الحلقة 26 يترقب ملايين المشاهدين موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير اوي لمتابعة علاقة الكبير اوي مع حزلقوم بعد عودته إلى المزاريطة، وذلك في تمام الساعة 6،25 مساءا غدًا السبت بعد اذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعةوالعشرون

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مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 26.. حزلقوم يربح مسابقة النصف مليون

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. البرنامج يكشف خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم

كذلك، وفى ظل سخونة الأحداث يشوق الملايين لمتابعة أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوى الجزء 8 ومغامرات أبناء المزاريطة، وذلك بصورة عالية الجودة hd على قنناة on وon drama، وكذلك منصة watch it طوال 24 ساعة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير أوي وشقيقيه حزلقوم وجونى، من خلال ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته، أيضا  مساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وعودة حزلقوم إلى القرية والمشاركة فى مسابقة من سيربح النصف مليون ونجاح حزلقوم بعد مساعدة الكبير في الفوز.

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