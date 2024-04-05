مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. البرنامج يكشف خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث مثيرة.

وتشوق الجمهور لمعرفة مصير حزلقوم في برنامج من سيربح المليون بعد أن ربح الحلقة الماضية 10 الاف جنيه.

و دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي بعد أن فقد الكبير هاتفه وفشل في مساعدة حزلقوم على إجابة الأسئلة ليضطر لاستخدام وسيلة أخرى لمساعدته وهي طريقة “الفلاش باك”.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 26

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 يكتشف البرنامج خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم ويعلن المذيع عمرو رمزي عن التقاط كاميرات المراقبة الكبير والعترة وهجرس خلال محاولتهم مساعدة حزلقوم للفوز بالمسابقة.

يطلب مذيع برنامج من سيربح النصف مليون جنيه من الأمن، اصطحاب الكبير ومربوحة وهجرس والعترة الي الخارج ويستكمل حزلقوم المسابقة بدون مساعدة.

مواعيد عرض واعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 26

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 26 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السابعة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.





أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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