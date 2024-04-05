الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. البرنامج يكشف خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث مثيرة. 

وتشوق الجمهور لمعرفة مصير حزلقوم في برنامج من سيربح المليون بعد أن ربح الحلقة الماضية 10 الاف جنيه. 

و دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 في إطار كوميدي بعد أن فقد الكبير هاتفه وفشل في مساعدة حزلقوم على إجابة الأسئلة ليضطر لاستخدام وسيلة أخرى لمساعدته وهي طريقة “الفلاش باك”. 

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 26

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 يكتشف البرنامج خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم ويعلن المذيع عمرو رمزي عن التقاط كاميرات المراقبة الكبير والعترة وهجرس خلال محاولتهم مساعدة حزلقوم للفوز بالمسابقة. 

يطلب مذيع برنامج من سيربح النصف مليون جنيه من الأمن، اصطحاب الكبير ومربوحة وهجرس والعترة الي الخارج ويستكمل حزلقوم المسابقة بدون مساعدة.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26.. هل ينجح الفريق في الوصول إلى شقيق نادية؟

مسلسل مليحة.. دياب: دائما كنت أحلم بارتداء الزي العسكري المصري

مواعيد عرض واعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 26

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 26 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السابعة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


 تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

يهمك أيضا:

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة السادسة و العشرون الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 26 الحلقة الخامسة والعشرون من الكبير اوي الحلقة 26 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هجرس يساعد حزلقوم بطريقة "الفلاش باك"

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 26

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 |حزلقوم يربح 10 آلاف جنيه بمساعدة الكبير

"الكبير أوي 8" الحلقة 25.. الكبير ومربوحة إلى القاهرة للمشاركة في "مَن سيربح المليون"

"الكبير أوى" الحلقة 24.. خطة الكبير لمساعدة حزلقوم فى الفوز بمسابقة المليون

الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 24| هجرس يدرب حزلقوم على أسئلة المليون

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24|العترة يطلب الزواج وحزلقوم يستعد لمسابقة المليون

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب الزواج ورد الكبير يصدمه

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل.. ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا