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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26.. هل ينجح الفريق في الوصول إلى شقيق نادية؟

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26.. الحلقة حملت عنوان "نادية"، وقابلت خلالها، الطفلة نادية شقيقها حسن بعد هروبهم من المنزل.

رفضت نادية في البداية، مساعدة نور وفريقه ثم استجابت لهم، وقرروا إبلاغ الشرطة ومواصلة البحث عن خاطفي حسن.

ينجح الفريق في نسخ مكالمة “رامي” مع الخاطف، واتضح انه كان يأخذ منه طلبية مستلزمات طبية وأدوات جراحية.

كما اتضح أن سبب هروب نادية هو قرار والدها بتزويجها من رجل عجوز، ووصل نور ورامي للخاطف عنتر عن طريق مكتب تأجير السيارات.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.
 

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون


مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، و هو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد:

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.
 

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ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد:

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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