الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يدخل الفرحة على البسطاء فى الشارع بعيديه كبيرة بمناسبة اقتراب العيد

حياة كريمة
حياة كريمة

قرر برنامج "حياة كريمة" المُذاع عبر قناة "dmc"، والذى يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، إدخال الفرحة والبهجة على أهالينا فى الشارع بعيدية كبيرة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، لإثبات قدرته دائمًا على العطاء بلا حدود.

وأجرى مذيع برنامج حياة كريمة، حوارات مع الأهالى البسطاء في الشارع والتعرف على أحوالهم وأهدى كل مواطن التقى به مبلغ 5 آلاف جنيه لشراء ملابس العيد والطعام لأسرهم، مما أدخل الفرحة على قلوبهم.

وبرنامج "حياة كريمة" يذاع على قناة dmc، يوميا فى شهر رمضان المبارك.


 

حياة كريمه برنامج حياة كريمة DMC الفرحه عيدية عيد الفطر المبارك العطاء بلا حدود 5 آلاف جنيه ملابس العيد

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