أحمد الطيب لـ"العرافة": شيكابالا أسطورة الزمالك وزيزو مشروع المستقبل

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إن شيكابالا أسطورة الزمالك بما قدمه مع الفريق، وفي المستقبل القريب سيكون اللاعب أحمد سيد زيزو هو أسطورة القلعة البيضاء.

وأضاف الطيب، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار: "شيكابالا أسطورة الزمالك، السمك جوه المية والعصافير في الشجر بتقول إن شيكابالا أسطورة، شيكا نجح مع الزمالك في حصد 3 ألقاب دوري".

وأوضح أن النادي الأهلي هو النادي الأكبر في مصر وإفريقيا؛ لأنه الأكثر حصدًا للبطولات بالأرقام، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك حتى عام 2000، كان الأكثر حصدًا لدوري أبطال إفريقيا، التي يقيم من خلالها الأفضل.

