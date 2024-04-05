الجمعة 05 أبريل 2024
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توك شو

إمام السيدة نفيسة: زهدت الدنيا ودعمت الإمام الشافعي ماديا ومعنويا

الدكتور على الله
الدكتور على الله الجمال

عرض برنامج "باب رزق"، المُذاع عبر قناة «dmc»، مع الإعلامي يسري الفخراني، حلقة خاصة من داخل دار ومسجد السيدة نفيسة "نفيسة العلوم".

وقال الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة: "الإمام الشافعي كان يرجع إلى السيدة نفيسة رضى الله عنها في عظائم الأمور، وكانت تدعمه معنويًا وماديًا، وقمت بالبحث أكثر في الجزئية المتعلقة بمساعدته ماديًا، فقد كانت تأتيها الأموال والهدايا وكانت توزع كل هذه الهدايا، فقد كانت زاهدة".

وتابع: "الأمام الشافعى كان يتعرض لبعض الاضطهاد من المالكية المعاصرين له، فوقفت السيدة نفيسة رضي الله عنها بجانبه، وكان عنده داء في بطنه، وعندما يمرض كان يأتي الرسول من الإمام الشافعي، فتقول يرحم الله الشافعي أو شفي الله الشافعي، وفي آخر مرة هينتقل فيها الإمام الشافعي إلى جوار الله، قالت السيدة نفيسة هذه العبارة لرسول الشافعي: "يرحم الله الشافعي ومتعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم".
 

باب رزق DMC السيدة نفيسة نفيسة العلوم الإمام الشافعي مسجد

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