الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد أبو هاشم لـ"مملكة الدراويش": الطرق الصوفية تنتمي لـ 5 مدارس في مصر

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن الطرق الصوفية تنتمي إلى 5 مدارس هي عبد القادر الجيلاني، أحمد الرفاعي، أبو الحسن الشاذلي، إبراهيم الدسوقي، البرهامي، ويلحق بهم النقشبندية والخلوتية، وهناك طرق تجمع بين الطريقة والخلوتية لأن الخلوتية ليست طريقة منفصلة.

وأضاف “أبو هاشم” خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن الخلوتية في الأساس تقوم على الخلوة وكل الطرق تدعو إلى الخلوة، مشيرًا إلى أنه ممنوع في التصوف الانتقال من طريقة إلى أخرى إلا بعد موافقة شيخ الطريقة حتى لا تحدث فُرقة بين الطرق والمشايخ.
 

برنامج مملكة الدراويش

يُسلط برنامج "مملكة الدراويش" عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.
 

مملكة الدراويش مدارس صوفية القادر الجيلاني أحمد الرفاعي الحسن الشاذلي إبراهيم الدسوقي البرهامى النقشبندية الخلوتية قصواء الخلالي قناة الحياة برنامج مملكة الدراويش الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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