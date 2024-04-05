محمد أبو هاشم: الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا وهو ما يلتزم به علم التصوف والصوفية، ولكن يجب أن تكون حلال ولا يكون فيها كبر ولا غرور ويؤدي الإنسان الحقوق التي عليه ويعرف حقوق الله وحدوده وحقوق عباده.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن الإسلام أمرنا نعطي ربنا حقه ونأخذ حق أنفسنا ويكون في توازن وسطي سوي، وحينما تزيد الروح فإن الشخص لا ينظر إلى الدنيا ويكون منشغل بالآخرة أكثر من الدنيا وهذا مقام من مقامات الزهد.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.