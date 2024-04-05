الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد أبو هاشم: شهر رمضان عوض للأمة المحمدية عن قصر أعمارهم

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن شهر رمضان هو شهر عبادة وربنا جعله للأمة المحمدية عوضًا عن قصر أعمارها مقارنة بالأمم السابقة، مشيرًا إلى أن الأمم السابقة كانت أعمارها طويلة وكانوا لهم مزيد من الحسنات فجعل الله شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات وتكثر وتفيض وعوضًا عن طول الأعمار للأمم السابقة.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أننا في نهار شهر رمضان نمتنع عن الحلال فنمتنع عن طعام وشراب ونساء، فما بالنا بالحرام والمعاصي، ومن باب أولى أن الإنسان يبتعد عن المعاصي في رمضان وهذه فلسفة يجب أن يفهمها الناس، ومن باب أولى الامتناع عن جميع المعاصي في هذا الشهر الكريم وإذا كانت الحسنة تضاعف فالسيئة تضاعف أيضًا في المكان والزمان.

وتابع: "سيدنا عمر بن الخطاب عندما وجد بعض الحجيج يجلسون في الحرم ومكة بعد الحج  فقال لهم لا تغتروا بأن الثواب مضاعف، فالإنسان هنا يحاسب على الهم في الحرمين مستشهدًا بقوله تعالى (َمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) حتى الهم في النفس ولو فكر الإنسان بشكل سيء أو ظن ظنًا سيئًا يحاسب على الهم فإنه يحاسب لحرمة الحرمين.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.

مملكة الدراويش برنامج مملكة الدراويش شهر رمضان الأمم السابقة قصواء الخلالي قناة الحياة

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