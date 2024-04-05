الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد أبو هاشم: التصوف ينظر إلى العلم وتصحيح القواعد الفقهية المختلطة

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن التصوف ينظر إلى العلم والتعلم والفكر وتصحيح القواعد الفكرية والقواعد الفقهية التي تختلط عند كثير من الناس، فلذلك قامت المشيخة العامة للطرق الصوفية بتقسيم المشيخة إلى قسمين.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن القسم الأول فهو مسئول عن الدعوة والثقافة الإسلامية والتعليم والتعلم والدورات التدريبية وتحقيق كتب التراث وهذا القسم أسند إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والقسم الثاني يكون مسئول عن الطرق الصوفية وأورادها وأعيادها ومناسباتها واحتفالاتها.

وأوضح، أن الإدارة مهمتها تكون تنظيم الاحتفالات والتنسيق بين الطرق الصوفية ومتابعة الأضرحة والطرق، ولنا مناسبات فيها احتفالات خاصة بمناسبة دينية زي رمضان وباقي المناسبات.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.


 

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