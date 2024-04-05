محمد أبو هاشم: الكرامة أمر خارق للعادة تظهر لأغلب مشايخ الطرق الصوفية

أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله على يد عبد صالح ملتزم بشرع نبيه وكل كرامة لولي هي معجزة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن الطريقة الأحمدية هي الأكثر شعبية في مصر ثم تليها الطريقة الشاذلية أما القادرية والنقشبندية فهما الأقل انتشارًا، مشيرًا إلى أن أوراد الطريقة الأحمدية الخلوتية هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية معا، وتقوم على الذكر وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.



وأوضح أن الإنسان المسلم الصوفي لا بد أن يكون في أفضل مظهر، والدين امرنا بان نأخذ زينتنا عند كل مسجد، ونرفض التعامل بقسوة مع المجذوب، إنما نعامله بالحسنى وننصحه بأن الإسلام يأمرنا بالنظاقة وحسن الثياب.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.