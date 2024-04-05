الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الطيب" عن سرقة أغنية حمو بيكا: "مليش دعوة بيه وأنا مش سارقها منه"

احمد الطيب المعلق
احمد الطيب المعلق الكروي

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عبارة "رب الكون ميزنا بميزة.. مصر غالية علينا وعزيزة"، بسبب تطابقها مع إحدى جمل أغنية المؤدي الشعبي حمو بيكا.

وقال الطيب، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار: "لما أقول رب الكون ميزنا بميزة، في عظمة أكتر من كده؟! دي منحة ربانية ومليش دعوة بحمو بيكا، أنا أتحدث عن كلمات وألفاظ".

وردت عليه الإعلامية بسمة وهبة: "أنت سارق الجملة من حمو بيكا"، وقال الطيب: "ملناش دعوة بحمو بيكا دلوقتي في رأي الناس، أنا بتكلم عن الجملة اللي اتقالت نفسها، أنا مش سارقها، أبقى سارقها منه لو هو شغال معلق، لكن إحنا دخلنا جملة من أغنية في التعليق الرياضي".

العرافة حمو بيكا رب الكون ميزنا بميزة التعليق الرياضي المحور النهار سارق

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