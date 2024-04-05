أحمد الطيب يكشف لـ"العرافة" حقيقة رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلى

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب، حقيقة رحيل مدافع النادي الأهلي اللاعب محمد عبدالمنعم عن النادي، مؤكدًا أن رحيله سيتسبب في صدمة كبيرة للجمهور.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار، أن هناك تواصلا بين لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم والنادي الخليجي؛ من أجل إتمام التعاقد في الفترة المقبلة، وموافقة الأهلي ستحسم الأمر.

وأوضح المعلق الرياضي، أن هناك ناديا خليجيا يراقب محمد عبد المنعم منذ 5 أشهر، وفي طريقة لاتخاذ قرار كبير بضم اللاعب في الفترة المقبلة، وحال رحيله رسميا بعد موافقة الأهلي سيكون مفاجأة كبرى لعشاق النادي الأحمر.