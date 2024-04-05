أحمد الطيب "العرافة": "الأهلى بيدور على نجم.. النادى مفهوش لاعب أسطورة"

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنه لا يوجد أسطورة في النادي الأهلي الآن، مؤكدًا أن آخر من انطبقت عليهم صفة اللاعب الأسطورة كان عبدالله السعيد ورحل.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار: "إن آخر أساطير الأهلي عبدالله السعيد، وكان رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق في طور الإعداد؛ لكي يكون أسطورة في النادي الأحمر، ولكن هرب ورحل عن فريقه إلى فريق آخر".

وتابع: "مفيش ملامح واضحة من الجيل الحالي نقدر نقول عليها ممكن تبقى أسطورة في النادي الأهلي، علشان كده الأهلي بيدور على نجم".