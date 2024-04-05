الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد الطيب "العرافة": "الأهلى بيدور على نجم.. النادى مفهوش لاعب أسطورة"

المعلق الرياضي أحمد
المعلق الرياضي أحمد الطيب

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنه لا يوجد أسطورة في النادي الأهلي الآن، مؤكدًا أن آخر من انطبقت عليهم صفة اللاعب الأسطورة كان عبدالله السعيد ورحل.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار: "إن آخر أساطير الأهلي عبدالله السعيد، وكان رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق في طور الإعداد؛ لكي يكون أسطورة في النادي الأحمر، ولكن هرب ورحل عن فريقه إلى فريق آخر".

وتابع: "مفيش ملامح واضحة من الجيل الحالي نقدر نقول عليها ممكن تبقى أسطورة في النادي الأهلي، علشان كده الأهلي بيدور على نجم".

العرافة اسطورة النادي الأهلي عبدالله السعيد رمضان صبحى بيراميدز النادي الأحمر الاهلى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

مجدى عبدالغنى: كهربا لاعب عادى ولم يصنع شيئًا طوال مسيرته الرياضية

"استولت به على شقة سكنية".. إحالة متهمة بتزوير محرر رسمي بالبساتين للجنايات

محمد فاروق يكشف سبب إيقاف محمود عاشور عن إدارة المباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا