الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد أبو هاشم لـ"مملكة الدراويش": الصوفية أكبر تيار ديني في مصر

محمد محمود أبو هاشم
محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن مصر بها 80 طريقة صوفية، ومجمل المريدين رسميًا ١٥ مليون "درويش" و"مريد" صوفي؛ مسجل في مشيخة الطرق الصوفية، والصوفية أكبر تيار ديني في مصر.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن أكبر تيار ديني في مصر هو التيار الصوفي وبعض التيارات يأخذ شهرة كبيرة ولكن أعدادهم قليلة، ولهم أغراض سياسية ولهم أجنحة إعلامية وكانت تظهر كأنها المسيطرة أو الأساس ولكن واقع مصر منذ قدوم أهل البيت وهم يتبعون المنهج الصوفي، مؤكدًا أن الصوفين وسطيون ويلتزموا بسلوكهم الطيب للتأثير في المجتمع.

وأوضح أن "الدرويش" هو من "دار وشه" عن الدنيا وانشغل بالآخرة ويطلق عليه في الطرق الصوفية اسم "المريد"، ومعظم المصريين صوفية ودراويش، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كله مُسالم ومتدين بطبعه ومُحب لآل البيت، ونسعى لإظهار هذه الصورة، وتصحيح الصورة الخاطئة التي أُخذت عن الشعب المصري.

 

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.

مملكة الدراويش 80 طريقة صوفية درويش مريد الطرق الصوفية التيار الصوفي برنامج مملكة الدراويش الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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