الخميس 04 أبريل 2024
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"باب رزق" داخل أكبر مركز ترميم للآثار في العالم بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

نفذ برنامج "باب رزق"، الذي يقدمه الكاتب يسري الفخراني، بجولة خاصة داخل أكبر مركز ترميم للآثار في العالم بالمتحف المصري الكبير.

وقال “الفخراني” خلال برنامجه “باب رزق” المذاع على شاشة دي إم سي: "بنزور مكان شهد الميلاد الثاني لآلاف القطع الاثرية وهو أكبر مركز لترميم الآثار في العالم وميلاده سنة 2010".

وأضاف: "من يوم تأسيس هذا المركز كل معمل فيه يعمل على استعادة حياة قطع أثرية كاملة لعل أهمها المجموعة الكامل للملك توت عنخ آمون، ولأول مرة برنامج باب رزق داخل هذه المعامل السرية التي ترمم مومياوات وجدران معابد وحُلي وتوابيت وفخار عمرهم آلاف السنين".

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن هذا المركز به معامل متخصصة تستطيع تتعامل مع كل نوع من الآثار وتتعامل مع المواد العضوية، مؤكدا اعتمادهم على التخصصية وليس معمل واحد فقط للترميم ولكن مركز معامل وكل واحد متخصص في الجزء المحترف به.

وأشار مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إلى أنهم أنهوا 100% من القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف المصري الكبير باستثناء القطع الاثرية في متحف التحرير والتي ستنقل للمتحف الكبير.

ويقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج "باب رزق" خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc بواقع حلقة يوميا.
 

 

باب رزق الكاتب يسري الفخراني المتحف المصري الكبير

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