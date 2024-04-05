مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. هجرس يساعد حزلقوم بطريقة "الفلاش باك"

مسلسل الكبير اوي 8.. بدأت الأحداث بمحاولات “حزلقوم” إجابة السؤال السابع فى مسابقة من سيربح النصف مليون جنيه من تقديم عمرو رمزى، وذلك بمساعدة الكبير اوى وهجرس والعترة من أجل الفوز بالمسابقة.

ودارت الأحداث حول محاولات حزلقوم الحصول على اجابة السؤال السابع بقيمة 50 ألف جنيه، ويحاول الكبير مساعدته من خلال “الفلاش باك” والعودة لأيام المدرسة مع نفادى وطبازة.

واتفق الكبير مع أشرف على ترك التعليم وأن يعمل خفير عنده ويحصل على لولى بب، بينما أجاب حزلقوم عن السؤال وهو ما هو التطعيم الذي يحصل عليه الطلاب في المدارس ليجاوب عنه طبازة في الفلاش باك بأنه تطعيم النكاف

ويطرح عليه مذيع البرنامج عمرو رمزي سؤالًا آخر ولكن يفشل في إجابته، فيتم تغيير السؤال إلى من هو أول طبيب فى التاريخ؟ ورجع هجرس “فلاش باك” لأيام المدرسة فى محاولة الإجابة عن السؤال وهى أول طبيب فى التاريخ وهى الإجابة رقم 3 ونجح حزلقوم فى الحصول على 100 ألف جنيه بسبب مساعدة هجرس.

قصة مسلسل الكبير أوي 8



و تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" و يشارك في احتفال القرية بالهالوين، و يُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.







أبطال مسلسل الكبير اوي 8

و يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

يهمك أيضا: