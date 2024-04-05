مسلسل سر المسجد الحلقة 26.. "حبيبة" تعثر على والدها

مسلسل سر المسجد الحلقة 26.. واصل الأبطال رحلة البحث عن رموز المسجد، لإعادة تشغيل التطبيق، بالتعاون مع “حبيبة” التي نجحت في العثور على والدها المحتجز لدى الفيروس غلباوي.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 26

استمر راشد في طرح ألغازه طوال الحلقة على الشيخ صلاح وياسين وسيف وشروق، فيما يخطط غلباوي لخداع شروق وسيف وياسين، لايقافهم عن استمرار البحث عن رموز المسجد، و نجحت حبيبة في رؤية والدها أيمن لدى الفيروس غلباوي ، ولم تستطع تحريره.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27من مسلسل سر المسجد غدًا السبت ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

تعرض الحلقة 27من مسلسل سر المسجد غدًا السبت ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

تعرض الحلقة 27من مسلسل سر المسجد غدًا السبت ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

ابطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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