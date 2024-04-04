"سر المسجد" الحلقة 25.. الشيخ صلاح يحكي لسيف وأصدقائه قصة مسجد قباء

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "سر المسجد" بحوار ممتع بين سيف وأصدقائه مع الشيخ صلاح الذي كان يحكي لهم عن قصة بناء مسجد قباء.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد

تعود هذه القصة للزمن الذي هاجر فيه الرسول (ص) إلى المدينة المنورة بعد تعرضه للاضطهاد في مكة وكانت قباء أول مكان جلس فيه الرسول وهنا اختير لبناء مسجد يحمل اسم المكان.

كان سبب اختيار هذا الموقع للمسجد يعود لوجود بئر يشرب منه الرسول، وهذه البئر كانت تعرف باسم "بئر الجليل أبي أيوب الأنصاري" رسول الله (ص) وضع أول حجر في قبلته، ثم جاء أبو بكر الصديق ووضع حجرًا آخر وتبعهم عمر بن الخطاب في ذلك.

بعد ذلك، شارك الناس في البناء بفرحة كبيرة حتى اكتمل المسجد.يقع مسجد قباء في جنوب المدينة المنورة ويبعد نحو 4 كيلومترات عن المسجد النبوي يُعتبر من أكبر المساجد في المدينة المنورة حاليًا، وجُدّد عدة مرات عبر التاريخ بدءًا من عثمان بن عفان، ثم عمر بن عبد العزيز الذي أضاف إليه رحبة وأروقة. كما قام بناء أول مأذنة في المسجد عام 435 هـ.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 26

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

يتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.