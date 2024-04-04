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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 25.. العم راشد يعطى لسيف وأصدقائه رمزا جديدا

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد، بأن سيف وأصدقاءه اكتشفوا أن صاحب الرسالة المجهولة هو العم راشد، وهو الذي يساعدهم لإيجاد الرمز المفقودة مقابل حل عدد من الألغاز، وأبلغ راشد سيف وأصدقاءه أنه تمكن من إيجاد رمز جديد.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد

وطلب العم راشد حل لغز من سيف وأصدقائه؛ لكي يعطيهم الرمز الذي حصل عليه، وذهب سيف وأصدقاؤه إلى الشيخ صلاح؛ لكي يخبرهم عن فك الرمز الجديد، والذي يحكي تاريخ أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء، واستشهد بقول الله تعالي (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) سورة التوبة- آية 108.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 26

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

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