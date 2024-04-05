تفاصيل وأحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد، بظهور الشيخ صلاح وهو يتلو قول الله تعالي: “لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل سر المسجد

نجحت حبيبة في السيطرة على الروبوت فلتة، حيث استطاعت أن تصل إلى أماكن جميع الرموز المفقودة، وذهب سيف وأصدقائه إلى السوق، للبحث عن باقي الرموز.

وكانت الرسالة بلغز من شخص مجهول طلب منهم الذهاب إلى الصحراء حيث المياه والحياة، واستطاع سيف وإخوته الذهاب إلى مكان الرسالة، وهناك وجدوا راشد.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة، حيث يواجه الأب وابنه مشاكل مختلفة وتحديات عديدة، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية.

كما يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.