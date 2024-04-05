الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تفرض قيودًا وتعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في  المسجد الأقصى  المبارك.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

 

اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

وفجر اليوم، اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

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توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

الاحتلال استخدم طائرة مسيرة محملة بقنابل الغاز للاعتداء على المصلين في الأقصى

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.

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غارة جوية إسرائيلية على مخيم خارج مجمع الأقصى الطبى فى وسط غزة

وتجمع آلاف المصلين في المنطقة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، وبدأوا بترديد هتافات غاضبة ضد العدوان على قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان خلال خروجهم من المسجد الأقصى فجرًا

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان على الأقل، لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى أكثر من 65  ألف مصلي صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأدي آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من المواطنين أثناء توافدهم للصلاة، وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في محيط المسجد.

قوات الاحتلال صلاة الجمعة المسجد الأقصى رمضان الضفة الغربية القدس المحتلة

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