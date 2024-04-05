قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى وتعتقل عددًا من الفلسطينيين.

اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة بقصف إسرائيلي

وفي سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلي الذى أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غزة.

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين فى المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول"، مضيفا أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".