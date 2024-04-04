الجيش الأمريكى يُسقط أكثر من 50 ألف وجبة طعام على شمال غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع X إن الجيش الأمريكي قام بإسقاط مساعدات لأكثر من 50 ألف وجبة طعام في شمال غزة اليوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ما يقرب من 20 حزمة سقطت في البحر بالقرب من الشاطئ، مضيفة أنها لم تقم بتقييم أي ضرر مدني أو ضرر في البنية التحتية نتيجة لذلك.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "العملية المشتركة شملت أربع طائرات من طراز سي-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنوداً من الجيش الأمريكي متخصصين في التوصيل الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية".

إسقاط المساعدات الأمريكية

"أسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 50680 وجبة طعام أمريكية مكافئة إلى شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية."

كما انضمت الولايات المتحدة إلى العديد من الدول الأخرى في إسقاط المساعدات جواً على غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية، ومع أن عمليات تسليم المساعدات على الأرض أقل بكثير من الأعداد اللازمة لدرء المجاعة، فمن المأمول أن توفر عمليات الإنزال الجوي شريان حياة للناس في غزة.

لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة شككت في مدى فعاليتها في تخفيف الوضع، وكانت مخاطرها صارخة كما حدث عندما قُتل مدنيون خلال عملية إسقاط جوي.

جاذ ذلك في الوقت الذي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الخميس أن الوضع الإنساني العام في غزة ومقتل عمال الإغاثة بسبب الضربات الإسرائيلية “غير مقبول”.

وحذر بايدن إسرائيل من اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة أو مواجهة العواقب. وكانت هذه أول مكالمة بين الزعيمين منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في World Central Kitchen.

كما حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل من أنه إذا لم يتم بذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة، فيمكن للولايات المتحدة تنفيذ تغييرات في سياستها الخاصة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقاته الأولية في الهجمات التي استهدفت قافلة WCK، وبدأ الجيش الإسرائيلي في إطلاع الأطراف المعنية على التقرير قبل نشره يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعطي بايدن الضوء الأخضر لبيع طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة وإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، وقد سمحت الإدارة مؤخرًا بنقل أكثر من 1000 قنبلة بوزن 500 رطل وأكثر من 1000 قنبلة ذات قطر صغير إلى إسرائيل.

ووفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ودافع مسؤول في البيت الأبيض عن بيع الأسلحة ونقلها باعتبارها نتاج عمليات استمرت لسنوات.