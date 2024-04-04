الخميس 04 أبريل 2024
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سياسي

عضو "خارجية النواب": نطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف إطلاق النار فى غزة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

شددت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعداونٍ إسرائيلي غاشم، تخطى فيه كل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة دور مصر المحوري في المباحثات الجارية لوصول إلى هدنة إنسانية بالقطاع ومنع أي عملية عسكرية في رفح من شأنها تعقيد أكثر للأوضاع.

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قطاع غزة

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، في تصريحات لها اليوم الخميس، على خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة من الكيان الصهيوني، يستهدف بها إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ودفعه إلى التهجير القسري، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الحاسم والقاطع بإجبار إسرائيل على وقف الحرب التي تدخل شهرها الثامن، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لضمان تقديم كميات كافية من المساعدات الإنسانية دون عوائق لإغاثة المنكوبين في كل مناطق قطاع غزة.

تكاتف الجهود العربية

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على ضرورة تكاتف الجهود العربية لدفع إسرائيل إلى وقف الحرب والتراجع عن اقتحام رفح، مشيرة في هذا السياق إلى تحركات الرئيس السيسي المهمة خلال الفترة الراهنة، آخرها توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني، حيث حذَّر من العواقب الوخيمة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمجلس النواب إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة قطاع غزة عداون إسرائيلي

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