الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

قيادي بـ"الغد": كلمة السيسي اليوم تؤكد أن حماية الوطن ومقدراته هو الطريق الذي لا تراجع عنه

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

وجه إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أداءه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية لجني ثمار المشروعات القومية الكبرى، التي امتدت على مدار 10 سنوات، لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

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وأكد أن خطاب الرئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمده ست سنوات قادمة، بعث برسالة طمأنة للمصريين على حجم التغيير والرؤية المستقبلية للأجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمناها منذ عقود مضت، واصفًا إياها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني"، مؤكدا أنه اتسم بالمكاشفة والصراحة والقوة وعرض كافة الحقائق على المصريين.

 

وأضاف  أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات، ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار، لافتا إلى أن مسيرة الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس بكلمته اليوم يجدد العهد والميثاق مع الشعب المصري الذي وضعه الرئيس على عاتقه منذ إنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية في 30 يونيو والتي تؤكد أن حماية الوطن ومقدراته هي الطريق الذي لا حيد ولا تراجع عنه.

سكرتير عام حزب الغد الأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية

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