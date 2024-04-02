الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

أمين سر "حقوق الشيوخ" تهنئ السيسي بالولاية الجديدة: أرسى دعائم الديمقراطية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت د.رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي بمناسبة تأديته اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة أهمية الـ6 سنوات المقبلين في جنى ثمار إنجازات العشر سنوات الماضية.

إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

أضافت إسحق فى بيان الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة ونجح في تثبيت أركان الدولة بعد ما عانت لعقود وعقود من الإهمال والتهميش والفساد وكانت على وشك الدخول فى نفق مظلم والاختطاف على يد جماعات الشر، إلاّ أن انحياز الرئيس كان دائمًا للوطن والمصريين.

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أمين "حماة الوطن": الرئيس السيسي حقق نقلة نوعية بجميع المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن

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إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

أشارت عضو الشيوخ إلى أن انحياز الرئيس السيسي الدائم للشعب المصري والمواطن البسيط يضاعف من شعبيته وحبه  لدى جموع المصريين، منوهة إلى أنه استطاع أن يستعيد  لمصر ريادتها لمصر فى منطقتها والعالم.

استكمال البناء والتنمية والتعمير
أكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لمجلس الشيوخ الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية والتعمير بما بعود بالرخاء على وطننا الغالي وشعبنا العظيم، لافتة إلى أن الفترة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقليمية وعالمية صعبة.

وجدد المصريون ثقتهم بالرئيس السيسي ليقود البلاد خلال فترة رئاسية ثالثة وما بين الأمل والتفاؤل يقود خلالها جهوده لتعزيز مكانة مصر كمنبر للسلام والاستقرار ودولة قوية متكاملة الأركان، بدأت جمهورية جديدة تنطلق برؤية تتواكب مع تحديات ومسؤوليات المستقبل.

وقال تقرير نشرته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، إن هناك تحديات كبيرة ومرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث واجهها الرئيس المصري عند توليه الحكم في 2014 بعد ثورة شعبية خرج فيها ملايين من المصريين في الـ30 من يونيو 2013 ليعلنوا رفضهم لجماعات الظلام والشر التي كانت تأخذ مصر في نفق مظلم ودوامة من العنف.

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