الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أمين "حماة الوطن": الرئيس السيسى حقق نقلة نوعية بجميع المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب صلاح المعداوي

هنأ اللواء أركان حرب صلاح المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ومحافظ الدقهلية الأسبق  الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيا له دوام التوفيق لقيادة بلادنا الغالية إلي مستقبل مشرق بعد الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

txt

"الشعب الجمهوري": مصر على أعتاب نهضة اقتصادية وتنموية كبرى في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

txt

إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

 استكمال مسيرة الإنجازات

وأكد المعداوي في بيان له اليوم، أن وقوف الشعب المصري بجميع طوائفه خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد مدى إدراك المواطن المصري والشارع على أهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بناء الجمهورية الجديدة 

شدد المعداوي على أن الرئيس السيسي سيواصل بناء الجمهورية الجديدة من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وغيرت وجه الحياة في مصر، حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن، وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وجدد المصريون ثقتهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي ليقود البلاد خلال فترة رئاسية ثالثة، وما بين الأمل والتفاؤل يقود خلالها جهوده لتعزيز مكانة مصر كمنبر للسلام والاستقرار ودولة قوية متكاملة الأركان. بدأت جمهورية جديدة تنطلق برؤية تتواكب مع تحديات ومسئوليات المستقبل.

وقال تقرير نشرته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، إن هناك تحديات كبيرة ومرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث واجهها الرئيس المصري عند توليه الحكم في عام 2014 بعد ثورة شعبية خرج فيها ملايين من المصريين في الـ 30 من يونيو عام 2013 ليعلنوا رفضهم لجماعات الظلام والشر التي كانت تأخذ مصر في نفق مظلم ودوامة من العنف.

امين عام حزب حماه الوطن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حلفه لليمين الدستورية العاصمة الإدارية الجديد الجمهورية الجديدة ولاية رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق