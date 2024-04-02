أمين "حماة الوطن": الرئيس السيسى حقق نقلة نوعية بجميع المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن

هنأ اللواء أركان حرب صلاح المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ومحافظ الدقهلية الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيا له دوام التوفيق لقيادة بلادنا الغالية إلي مستقبل مشرق بعد الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

استكمال مسيرة الإنجازات

وأكد المعداوي في بيان له اليوم، أن وقوف الشعب المصري بجميع طوائفه خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد مدى إدراك المواطن المصري والشارع على أهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بناء الجمهورية الجديدة

شدد المعداوي على أن الرئيس السيسي سيواصل بناء الجمهورية الجديدة من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وغيرت وجه الحياة في مصر، حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن، وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وجدد المصريون ثقتهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي ليقود البلاد خلال فترة رئاسية ثالثة، وما بين الأمل والتفاؤل يقود خلالها جهوده لتعزيز مكانة مصر كمنبر للسلام والاستقرار ودولة قوية متكاملة الأركان. بدأت جمهورية جديدة تنطلق برؤية تتواكب مع تحديات ومسئوليات المستقبل.

وقال تقرير نشرته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، إن هناك تحديات كبيرة ومرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث واجهها الرئيس المصري عند توليه الحكم في عام 2014 بعد ثورة شعبية خرج فيها ملايين من المصريين في الـ 30 من يونيو عام 2013 ليعلنوا رفضهم لجماعات الظلام والشر التي كانت تأخذ مصر في نفق مظلم ودوامة من العنف.