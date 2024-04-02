الثلاثاء 02 أبريل 2024
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سياسي

قيادي بـ"مصر أكتوبر": مراسم تنصيب الرئيس السيسي تليق بمكانة مصر التاريخية

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

وجه المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى، بمناسبة حلف اليمين الدستورية، في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانا بانطلاق ولاية رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وقال "حلمي" في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو على الصعيد الأمني والاستراتيجي.

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وأضاف “حلمى” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 10 سنوات من حكم مصر، أن يقدم نموذجًا فريدًا من العمل الجاد والإنجازات الملموسة على أرض الواقع والتي شملت كافة المجالات والمحاور الاستراتيجية، دون تفضيل ملف على آخر، وهو ما ميز تلك الحقبة، التي تبدأ تحديًا جديدًا مع حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة خلال أيام قليلة.

مشهد حضاري عريق 

وأشاد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، بمراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة مشهد حضاري عريق يليق بمكانة مصر التاريخية وريادة جمهوريتها الجديدة الراسخة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي تليق بقائد جمهوريتها الجديدة وبنائها الأعظم.

وأشار المهندس أحمد حلمى، إلى إنّ مصر في طريقها للجمهورية الجديدة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا وعمرانيًا، بعد إنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة، وهو ما يحسب لرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المهندس أحمد حلمي، التحية للقيادة السياسية، لجهودها القوية وتعاملها مع التحديات بحكمة وتوازن وصبر كبير، ولا بد أن نعترف بأنه رغم التحديات التى تواجه مصر، مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة تعمل المستحيل من أجل النهوض بالبلد، وقدم خلال السنوات الماضية ما لم يقدمه أحد، وحقق إنجازات سوف تفيد كل أبناء مصر وجعلت مصر الصمود أمام كل الأزمات.

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