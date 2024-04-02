الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس القبائل والعائلات يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة

المهندس محمد سلامه
المهندس محمد سلامه

هنأ المهندس محمد العقيلي عضو الهيئة العليا بمجلس القبائل والعائلات، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه لليمين الدستوري رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، 2024-2030، مجددا العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات وحماية أمن البلاد.

البلاد لا تبني بطرق محفوفة بالورود

وأشاد "العقيلي" في تصريحات له بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، والذي أكد خلاله أن البلاد لا تبني بطرق محفوفة بالورود، موضحا أن التحديات كانت كبيرة التي واجهاتها مصر الفترة السابقة في ظل التغيرات السياسية العالمية والأحداث التي مرت بها مصر داخليا في مواجهة الإرهاب إلا أن المصريين بمعدنهم الأصيل تغلبوا عليها.

وشدد العقيلي على المضي قدما جنبا الي جنب مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية واستكمال لجهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

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وأكد عضو الهيئة العليا بمجلس القبائل أن جميع المحاور التي طرحها الرئيس خلال خطابه التاريخي وخاصة القومية والتي تعد الضمانة الأولي لاستقرار وازدهار هذا الوطن، وتؤكد على تماسك وترابط الشعب المصري وراءه لما أظهره من نجاحات لمست الحياة العصرية، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة والاستراتيجية الواضحة السليمة نجحت فى استعادة الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، من خلال عمل شراكات موسعة وتعاون مثمر مع عدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية العالمية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأوضح العقيلي، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، حيث أنها بمثابة سنوات لحصاد ما تم إنجازه خلال الفتره الماضية، مؤكدا نجدد العهد فيها على الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحد نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.

وأضاف أن هذا الحدث الذي تم اليوم بداية جديدة للجمهورية الجديدة ونقل مقاليد الحكم إلى العاصمة الإدارية مع التغيرات المنتظرة في مجلس الوزراء والمحافظين سيكون له تأثيرات إيجابية علي المواطن المصري، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة متقدمة، متمنيا له دوام التوفيق للنهوض بمصرنا الغالية حفظ الله مصر.

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