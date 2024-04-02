"غرفة القاهرة" تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة استكمالًا لمرحلة البناء والتنمية

هنأ مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة.

وقال أيمن العشري في بيان رسمي عن مجلس إدارته، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة غرفة القاهرة يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات بخالص التهاني لفخامتكم ونبارك تنصيبكم لولاية رئاسية جديدة ونتمني لكم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن كما عهدناكم واستكمال مسيرة التنمية.

وأضاف "العشري": "سنظل دومًا خلف الرئيس السيسي ومؤيدين للسياسات المصرية التي ستدفع بلدنا إلى الأمام لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة في الشرق الأوسط وفي العالم بأكمله".

ودعا رئيس غرفة القاهرة المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الجديدة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وتابع: “المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهود لمواصلة مرحلة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والتي شملت كافة المناحى خاصة علي الصعيد الاقتصادي وتنمية المشروعات بمختلف أحجامها وجذب استثمارات خارجية للسوق المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والحفاظ علي المكاسب الكبيرة التي تحققت علي أرض الواقع على الأصعدة كافة”.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في كل القطاعات والمجالات التنموية والصناعية والزراعية والسياسية والاقتصادية، والارتقاء بحياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عرض المبادرات الرئاسية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وكذلك الجهود السياسية لحماية الوطن من أي أخطار.

وكان الرئيس السيسي أدى اليمين الدستورية، في المقر الجديد لـ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.