الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

سامي سوس: الإنجازات الشاملة التي تحققت في عهد السيسي غيّرت وجه الحياة في مصر

النائب سامي سوس
النائب سامي سوس

هنأ النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مضيفا أن اختيار الرئيس السيسي يؤكد ثقة الشعب في قيادته الحكيمة في إدارة شئون البلاد، ويؤكد رغبته نحو مزيد من النمو والازدهار في شتى المجالات والقطاعات المختلفة وذلك بعد ما لمسناه على أرض الواقع من إنجازات حقيقة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 استكمال مسيرة التنمية والاستقرار

وقال سوس في بيان له اليوم، إنه بالرغم من التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات، داعيا أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، مطالبا بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.

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جذب المستثمرين الأجانب والمحليين

وأكد عضو مجلس النواب أن الإنجازات الشاملة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، غيّرت وجه الحياة في مصر، لا سيما المتعلقة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتدشين مشروعات تخدم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطوير آليات الصناعة والزراعة وقطاع السياحة لتعزيز الدخل، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة، وبناء المُدن الجديدة والقضاء على العشوائيات، والعمل على توفير كافة المقومات السليمة للحياة والنهوض بمصر والمضي بها في مسار التنمية.

وأشار سوس إلى أن من بين تلك الإنجازات التي قدّمها الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة، تعزيز مفهوم الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك مفهوم الحوار الوطني المجتمعي، كإحدى أدوات وآليات بناء الجمهورية الجديدة بمفهومها الحديث، القائمة على الديمقراطية وتعدد الأفكار والآراء والاتجاهات، وتطوير ملف حقوق الإنسان والبنية التشريعية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين من جميع الفئات والأطياف.

عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة انتخابات رئاسية

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