الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بعد حلف اليمين كاشفة للتحديات التى واجهت مصر

النائب عمرو السعيد
النائب عمرو السعيد فهمى

أشاد النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جاءت كاشفة للتحديات التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية.

وقال فهمي في تصريحات له، إن الشعب جدد الثقة في الرئيس السيسي الذي قاد البلاد إلى الأمن والاستقرار واستطاع بمساندة ودعم المصريين دحر الإرهاب في جميع أنحاء مصر، وبدأ في تنفيذ رؤية شاملة تحقق تنمية مستدامة وتأسيس جمهورية جديدة شعارها البناء والتقدم والازدهار.

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مسيرة الإنجازات الضخمة 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري لديه إرادة وإصرار وعزم على استكمال مسيرة الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال الـ10 سنوات الماضية في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية ودعم ذوي الهمم والفئات المجتمعية المختلفة، فضلًا عن الدور الإقليمي الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في المنطقة العربية والإفريقية وحتى على المستوى العالمي.

دور الحوار الوطني
كما رحب النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق دور الحوار الوطني وتنفيذ توصياته ومخرجاته خلال المرحلة المقبلة، وتعهده باستكمال البناء والتعمير في كافة الملفات والقضايا، ما يعد بمثابة خارطة طريق وملامح جديدة لمستقبل الدولة المصرية.

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