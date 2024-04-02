الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

يسرى المغازى: الرئيس عاهد المصريين على فترة رئاسية جديدة من العمل والتحديات

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

اعتبر النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال حفل التنصيب لفترة رئاسية جديدة، بداية أخرى للوطن ومرحلة شديدة العمل والجديدة تشهد انجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

وقال المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إن خطاب الرئيس جاء مفعمًا بالوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله، وقد لاقى ترحيبا وسعادة شديدة بين ملايين المصريين الذين يعايشون واقعا مختلفا تماما، عن كل سنوات الفوضى بعد 2011، مشددا أنه يتوقع أن تكون الفترة الرئاسية المقبلة واعدة.

مصالح شعب مصر أولوية

قال عضو مجلس النواب، إن معاهدة الرئيس للمصريين خلال خطاب التنصيب، بأن يظل مخلصا للوطن ويضع مصالح شعب مصر كأولوية أولى يؤكد زعامته الوطنية وحبه الشديد للوطن والدفاع عنه، قائلا: الرئيس حمى مصر من أخطار هائلة ورجل الشارع العادي يعرف تماما إنه حماها من الإرهاب والفوضى التي تضرب دول الجوار وبفضل الله وحكمته لم تحدث في مصر، علاوة على استعادة الاستقرار في سيناء.

واختتم النائب يسري المغازي بالإشارة، إلى ما قاله الرئيس السيسي في خطابه، إنه ومنذ اليوم الأول الذى لبي فيه نداء الشعب وسعي لتحقيق إرادة المصريين، أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خيارة الأول، مؤكدا أن هذا ما كان بالفعل من الرئيس وتحيا مصر دولة قوية تحت حكمه.

خطاب الرئيس السيسي حفل التنصيب العاصمة الإدارية الجديدة معاهدة الرئيس للمصريين إرادة المصريين

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