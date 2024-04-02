الثلاثاء 02 أبريل 2024
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سياسي

رسائل المواطنين للرئيس.. عصام خليل: مواجهة إشكالية تشابك القوانين

النائب عصام خليل
النائب عصام خليل

طالب النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الرئيس السيسي في الولاية الجديدة، بالاهتمام بترسيخ الهوية الوطنية للنشء والشباب، باعتبارهما اساس المستقبل وخاصة في ضوء محاولات تشويه الأفكار من خلال الانفتاح أو الانفلات الإلكتروني، وكذلك الوعي الجمعي وتعزيزه وإشكالية النمو السكانى، واهمية العمل معًا جنبا إلي جنب لمحاربة أوجه الفساد وتعزيز مبدأ الحوكمة.

ضرورة تعزيز ثقافة العمل وربط التعليم بهذا الامر والتخلص من الرتابة والانطلاق للإبداع

كما طالب "خليل"،  الرئيس السيسي بإعادة النظر في إشكالية تشابك القوانين باعتبارها معوق رئيسي في من معوقات الاستثمار، ومواكبة التطور العام والتقدم بوجود مشروعات وقوانين بسيطة وغير معقدة وسهلة حتى تتمكن جهات التنفيذ من تحقيق مضامنيها لخدمة الدولة بدون عوائق، وكذلك ضرورة تعزيز ثقافة العمل وربط التعليم بهذا الامر والتخلص من الرتابة والانطلاق للإبداع، والتسابق بين الشباب في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.

من جانبه قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 سنوات استطاع الحفاظ على الوطن وانقاذه من الدخول في نفق مظلم على يد جماعات الشر، وهو ما يعكس حب وانحياز الشعب لسيادته وحرصهم على استكمال خارطة الطريق وما تحقق من إنجازات وتطوير طال كل القطاعات والمجالات. 

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلي الاهتمام الكبير الذي اولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب على مدار عشرة سنوات، ونجاح الدولة في تمكين الشباب وتشجيعهم على الممارسة السياسية والمشاركة، فضلا عن تدريبهم وتأهيلهم للقيادة فى مختلف المؤسسات، منوها الي ان انتخابات ٢٠٢٤ شهدت اكبر نسبة مشاركة للشباب على الاطلاق فى التاريخ.

الرئيس السيسي حلف اليمين الدستورية للرئيس اليمن الدستورية لمجلس النواب أداء اليمين الدستورية الدكتور عصام خليل

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