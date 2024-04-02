الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وحدد الدستور المصري إجراءت أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية وذلك قبل توليه مهام منصبه.

ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وبعدها يتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، وذلك بموجب نص المادة 140من الدستور المصري المعدل.

وتتضمن هذه الجلسة المعروفة باسم جلسة "حلف اليمين" دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة، وستشهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليمين الدستورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إلقاء كلمة أمام مجلس النواب إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة، ثم ترفع الجلسة البرلمانية لحين إشعار آخر.

ويكون أداء اليمين على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة، بسبب غياب مجلس النواب في ذلك الوقت.

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